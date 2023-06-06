Genelkurmay Avsever'e MiT Kalın'a emanet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlık atamaları nedeniyle boşalan kadrolara görevlendirme yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla boşalan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı. Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak görev yapıyordu.

Bir diğer görevlendirme de Orgeneral Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığına yapıldı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir" ifadesi kullanıldı. Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanması ile boşalan İstanbul Valiliğine de Gaziantep Valisi Davut Gül getirildi.