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Genelkurmay Avsever'e MiT Kalın'a emanet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlık atamaları nedeniyle boşalan kadrolara görevlendirme yaptı. Hakan Fidan'dan boşalan MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı. Yaşar Güler'den boşalan Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Ali Yerlikaya'dan boşalan İstanbul Valiliğine ise Davut Gül getirildi.

04:00 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Musa Avsever, İbrahim Kalın.

Musa Avsever, İbrahim Kalın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlık atamaları nedeniyle boşalan kadrolara görevlendirme yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla boşalan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı. Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak görev yapıyordu.

YERİNE BİR İSİM ATANINCAYA KADAR

Bir diğer görevlendirme de Orgeneral Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığına yapıldı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir" ifadesi kullanıldı. Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanması ile boşalan İstanbul Valiliğine de Gaziantep Valisi Davut Gül getirildi.

Öte yandan MİT Başkalığına atanan Kalın’ın 6 Temmuz’da İrfani Türküler adıyla İsmail Altunsaray, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz ile Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde vermesi planlanan konser iptal edildi.

Savunma Sanayii Başkanlığında görev değişimi

qCumhurbaşkanı Erdoğan, bürokraside de bazı atamalara imza attı. Savunma Sanayii Başkanlığına ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün atandı.

Bu görevde daha önce İsmail Demir bulunuyordu.



#TBMM
#MİT
#İbrahim Kalın
#Musa Avsever
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