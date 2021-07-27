​Gereğini yaptık:​ 12 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Suriye’nin kuzeyindeki birlikleri denetledi. Burada konuşan Akar, sınır hattında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Teröristlerin Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda iki şehidin verildiğini anımsatan Akar, “Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.” ifadelerini kullandı.

UÇAĞI TEHLİKE ATLATTI