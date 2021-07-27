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ANKARA

Gereğini yaptık: 12 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla gittiği Suriye sınır hattında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Fırat Kalkanı bölgesinde askerlerimize yönelik saldırı sonrası gerekenin yapıldığını söyleyen Akar, “Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık. 12 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gereğini yaptık:​ 12 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Suriye’nin kuzeyindeki birlikleri denetledi. Burada konuşan Akar, sınır hattında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Teröristlerin Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda iki şehidin verildiğini anımsatan Akar, “Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.” ifadelerini kullandı.

UÇAĞI TEHLİKE ATLATTI

  • Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile inceleme ve denetlemelerinin ardından Gaziantep’ten ayrıldı. Akar ve Komutanları taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın camı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş çarpması sonucu çatladı. Bunun üzerine uçak, Adana’daki 10.Tanker Üs Komutanlığına acil iniş yaptı. Bakan Akar ve Komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirtildi.
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