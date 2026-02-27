Geri dönüşüm fabrikasında yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Gökyüzüne yükselen dumanı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi.