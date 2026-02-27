Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Geri dönüşüm fabrikasında yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Geri dönüşüm fabrikasında yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

16:3127/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmek için seferber oldu
İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmek için seferber oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Gökyüzüne yükselen dumanı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.

Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.



#İzmir
#geri dönüşüm
#yangın
#fabrika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi