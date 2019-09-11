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AĞRI

Gezginler Nuh'un Gemisi'nin izinde

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde harita mühendisi yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 60 yıl önce bulduğu Nuh'un Gemisi'nin kalıntısı olduğu ileri sürülen alan keşfin yıl dönümünde gezginleri ağırladı. Belgesel yapımcısı Sertesen, "Maalesef şimdi gittikçe kenarlarının şekli bozuluyor. Bu oluşumun etrafında ve altında çamur akıntısı var. Toprak heyelan halinde ve bu yapıya zarar veriyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Nuh'un Gemisi'nin kalıntısı olduğu ileri sürülen alan, keşfin 60. yılında ziyaret edildi
Nuh'un Gemisi'nin kalıntısı olduğu ileri sürülen alan, keşfin 60. yılında ziyaret edildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Nuh'un Gemisi'nin kalıntısı olduğu ileri sürülen alan, keşfin 60. yıl dönümünde, aralarında bölgeyi tespit eden yüzbaşı İlhan Durupınar'ın kızı ile torunun da bulunduğu gezginleri ağırladı.

Harita mühendisi yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 11 Eylül 1959'da Doğu Anadolu Bölgesi'nin haritasını yaparken gördüğü ve Nuh'un Gemisi'nin kalıntısı olduğu iddia edilen alana, Ağrı Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle gezi programı düzenlendi.

  • Dünya Değişmeden Seyahat Acentesince organize edilen programa, aralarında Durupınar'ın kızı Leyla Durupınar, torunları, Nuh'un Gemisi belgeseli yönetmeni Cem Sertesen, fotoğrafçı Coşkun Aral'ın da bulunduğu 45 kişilik ekip katıldı.

Sabah saatlerinde hava yolu ile Iğdır'a gelen grup, programa İshakpaşa Sarayı'nı gezerek başladı.

Öğle yemeğinin ardından Telçeker köyü civarındaki Nuh'un Gemisi kalıntısı olduğu ileri sürülen bölgeye gelen gruba Sertesen, alan ile ilgili bilgiler aktardı.

Gezi sonrası gazetecilere açıklama yapan Sertesen, kalıntının yüzbaşı Durupınar tarafından keşfedildiğini, foto muhabiri Ara Güler'in çektiği fotoğraflarla da tüm dünyaya duyurulduğunu söyledi.

Belgesel yapmaya, 1995 yılında geldiğinde araziye baktığında karar verdiğini, bunu da 2017 yılında gerçekleştirdiğini anlatan Sertesen, "Çok ses getirdi. Çünkü haber değeri de olan bir belgeseldi. Walt Disney'in yatırım yapacağını düşünebiliyor musunuz. Kaşif İlhan Durupınar'a yazdığı mektupta 'Beni hükümetle görüştürün, ben oraya oteller, yollar, her türlü tesisi yapmaya hazırım.' diyor. İnançlar Tema Parkı yapacaktı. Buraya baktığınız zaman kim bilir burası bugün ne halde olurdu. Altın tepside sunulan bir şey o zaman maalesef Türkiye'nin yaşadığı ilk ihtilale denk geldi. Öyle bir şanssızlığı oldu bu keşfin." diye konuştu.

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"Maalesef şimdi gittikçe kenarlarının şekli bozuluyor"

Şimdiye kadar bölgeye dört defa geldiğini ve geçen yıla göre bu yıl yıkıntı gördüğünü dile getiren Sertesen, şöyle konuştu:

  • "Maalesef şimdi gittikçe kenarlarının şekli bozuluyor. Bu oluşumuna etrafında ve altında çamur akıntısı var. Toprak heyelan halinde ve bu yapıya zarar veriyor. Öncelikle bu yapının o akıntıdan kurtulması gerekiyor. Ondan sonra bilimsel araştırmalar yapılması lazım. Ama günümüzün çok ileri teknolojisiyle yapılması şart. Kazma, kürek, arkeoloji kesinlikle yapılmamalı. Eğer buraya kazma kürekle girilirse zaten bozulmaya başlamış bu şekil tamamen yok olur."

"Onun mirasını korumak bana ve torunlarına düştü"

Babasının keşfettiği kalıntıya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Leyla Durupınar ise İlhan Durupınar'ın yaptığı keşfi defalarca kendisinden dinlediğini aktardı.

"Onun mirası hem Türkiye'ye hem de dünyaya en büyük miras" diyen Durupınar, şunları dile getirdi:

  • "Onun mirasını korumak bana ve torunlarına düştü. Görevlerinde titiz ve başarılı bir insandı. Hiçbir zaman 'Burası Nuh'un Gemisi'dir' dememişti. 'Burası olası gemidir ve Nuh'un Gemisi ölçülerine uymaktadır' demiştir. Daha sonra bunu anlayan kişiler yolunu devam ettirdiler. Ara Güler'in çektiği fotoğraf Life dergisinde yayınlandı. Dünya zaten duymuştu. Daha sonra Amerika'dan bir ekip gelip burada inceleme yaptı."

Ardından farklı zamanlarda çalışmaların devam ettiğini, en son ise Sertesen'in belgesel yaptığını kaydeden Durupınar, gezi programını düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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