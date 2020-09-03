Giresun'da selden etkilenen vatandaşlar için ek ödenek gönderildi

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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında, "Biz gerginlik peşinde değil inançla, bilimle, hukukla hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu kimse engelleyemez" dedi. Akar, "Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider" ifadelerini kullandı.