Göç durdu dönüşler başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG’nin bombalı saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş’un Hatay-Kırıkhan’da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Şehidin defni sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Akar, Rusya’dan gelen askeri heyetle yapılan görüşmelerin tamamlandığını belirterek, “Hazırladığımız metin iki tarafça biraz önce imzalandı ve yürürlüğe girdi. Bunun ilk uygulamasını da 15 Mart’ta M4 kara yolunda ortak devriyeyle göreceğiz” dedi. Ankara-Moskova hattında müşterek koordinasyon merkezleri kurulacağını ve bölgedeki faaliyetlerin bu merkezlerde birlikte yönetileceğini ifade eden Akar, “Bizim bu konudaki taleplerimiz belli. Açık ve net. Cumhurbaşkanımız tarafından birçok kez ortaya konuldu. Temel amacımız, bir an önce ateşkesin kalıcı hale getirilmesi. Ateşkes imzalandı fakat herkesin kafasında bir soru var. Bizim görüşümüz, ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa biz bunların hepsini yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Muhataplarımızın aynı şekilde davranması beklediğimizi dile getirdik. Bu konuda yapıcı bir yaklaşım içinde olduklarını gördük” açıklaması yaptı.

GÜZEL EMARELER VAR

Ateşkesle beraber bir an evvel İdlib’den göçün durmasını beklediklerini, bu konuda da güzel gelişmeler olduğunu bildiren Akar, şunları söyledi: “Beklentimiz ateşkesle birlikte göçün durması. İdlib’den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel izler, emareler var. Burada hem AFAD hem Kızılay briket evler yapmakta. Burada geçici bir konaklama, barınma için Suriyeli kardeşlerimize imkan hazırlıyoruz. Biz bunları gerçekleştirdiğimizde gerçekten sadece bir askeri faaliyet değil, aynı zamanda da çok önemli bir insani faaliyeti yerine getirmiş olacağız. Çünkü şu anda milyonu aşan kişi evlerinden, topraklarından, yerinden yurdundan edilmiş vaziyette. Bunların da yüzde 80’den fazlası kadın ve çocuk.”