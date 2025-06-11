Göcek'te korku dolu anlar: Milyonluk tekne cayır cayır yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Göcek Mahallesi'ndeki marinada bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





Alevlere ilk müdahale marina görevlileri ile çevredeki denizciler tarafından yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için tekne açığa alındı.





Yangın sonrası tekne alevlere teslim olurken, tekne sahibinin denize atlayarak kurtulduğu ve hafif yaralı olduğu öğrenildi. Tekne ise kullanılamaz hale geldi.







