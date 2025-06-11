Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Göcek'te korku dolu anlar: Milyonluk tekne cayır cayır yandı

Göcek'te korku dolu anlar: Milyonluk tekne cayır cayır yandı

16:5711/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizdeki tekne alevlere teslim oldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizdeki tekne alevlere teslim oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizdeki tekne alevlere teslim oldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye limana ait söndürme teknesi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangın sonrası tekne alevlere teslim olurken, tekne sahibinin denize atlayarak kurtulduğu ve hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Göcek Mahallesi'ndeki marinada bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Alevlere ilk müdahale marina görevlileri ile çevredeki denizciler tarafından yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için tekne açığa alındı.


Yangın sonrası tekne alevlere teslim olurken, tekne sahibinin denize atlayarak kurtulduğu ve hafif yaralı olduğu öğrenildi. Tekne ise kullanılamaz hale geldi.



#Göcek
#tekne
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÖKDİL/2 başvuruları başladı: 2025 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri