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Göçmen kaçakçısına 1033 yıl hapis: Van Gölü'nde 61 göçmenin ölümüne sebep olmuştu

Van Gölü’nde 2 yıl önce tekne batması sonucu 61 göçmenin ölümüyle sonuçlanan facianın davası sonuçlandı. Kaptan Medeni Akbaş, “olası kastla adam öldürme” suçundan 60 kez 16 yıl 8 ay, “çocuğu olası kastla öldürme” suçundan 25 yıl ve “göçmen kaçakçılığı” suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Göçmen kaçakçısına 1033 yıl hapis: Van Gölünde 61 göçmenin ölümüne sebep olmuştu
​Göçmen kaçakçısı Medeni Akbaş'a 1033 yıl hapis cezası

Van'da, 27 Haziran 2020'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 61 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava sonuçlandı. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, iki yıldır tutuklu sanık Medeni Akbaş cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, tahliyesini talep etti.

ADAM ÖLDÜRME

Avukatların da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti Akbaş'a, "Olası kastla adam öldürme" suçundan 60 kez 16 yıl 8 ay, "Çocuğa karşı olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl, "Göçmen kaçakçılığı" suçundan da 8 yıl hapis cezası (1033 yıl) verilmesine hükmetti. Diğer 10 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş hakkındaki dosya ise tefrik edildi.

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