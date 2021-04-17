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VAN

Göçmenleri 'İstanbul' diye Kahramanmaraş'a bıraktılar

Van'dan yola çıkan 10'u Afganistan, 3'ü Pakistan uyruklu 13 kaçak göçmen, insan kaçakçıları tarafından 'İstanbul' diye Kahramanmaraş'a bırakıldı. Gerçeği, kendilerini yakalayan polislerden öğrenince şaşkına dönen kaçakların üzerinden, sahte kimlikle alınmış yol izin belgeleri çıktı.

Haber Merkezi DHA
Göçmenleri İstanbul diye Kahramanmaraşa bıraktılar
Göçmenleri 'İstanbul' diye Kahramanmaraş'a bıraktılar.

Van'dan yola çıkan 10'u Afganistan, 3'ü Pakistan uyruklu 13 kaçak göçmen, insan kaçakçıları tarafından 'İstanbul' diye Kahramanmaraş'a bırakıldı. Gerçeği, kendilerini yakalayan polislerden öğrenince şaşkına dönen kaçakların üzerinden, sahte kimlikle alınmış yol izin belgeleri çıktı.

İZİN BELGELERİNE EL KONULDU

Şehrin değişik yerlerinde gruplar halinde gezen yabancıları görenler polisi aradı. İhbar üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipler harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmayla kentin farklı noktalarına dağılan 10'u Afganistan, 3'ü Pakistan uyruklu toplam 13 kaçak göçmen yakaladı. Emniyete götürülürken İstanbul yerine Kahramanmaraş'a geldiklerini öğrenen göçmenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, göçmenlerin üzerinde bulunan sahte kimlikle alınan yol izin belgelerine de el koydu.

Göçmenlerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri, bir araçla Van'dan hareket ettikleri, insan kaçakçıları tarafından İstanbul diye Kahramanmaraş'a bırakıldıkları ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ne götürülen kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

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