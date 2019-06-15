Gökyüzünden deniz altına

Saros Körfezi’nin alternatif bir turizm merkezi olacağının altını çizen Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Saros Körfezi’nin alternatif bir turizm merkezi olacağının altını çizerken Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Saros Körfezi’nde dünyanın en büyük uçak batığının artık Saros’ta olduğunu söyledi.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Direktörü Fatih Erdem ise projeye başından bu yana destek verdiklerini belirterek, uçak batığının hem turizme hem de balık popülasyonuna katkıda bulunacağını aktardı. Önceki gün gövde montajı tamamlanan uçak, denizde hava yastıkları üzerinde, batırılacağı 1 mil açığa tekneyle çekildi. Daha sonra üzerindeki hava yastıkları kontrollü olarak dalgıçlarla kesilerek uçak batırılmaya başlandı. Uçak yavaş yavaş suya gömüldü. 30 metre derindeki zemine oturacak yolcu uçağının dalış turizminin en ilgi çekici noktasını oluşturması bekleniyor. Çok sayıda kişi batırılma anını denizden ve karadan izledi. 1995 yılında ilk seferini yapan, geçen yıl da emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı mart ayında 6 tırla parçalar halinde Antalya’dan Keşan’a getirilmişti. Saros Körfezi’ne daha önce yapay resif projesi kapsamında çeşitli objeler ve Çanakkale Savaşlarını temsil eden figürler bırakılmıştı.