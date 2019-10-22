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DİYARBAKIR

Görevden alınan Kayapınar ve Kocaköy belediye başkanları tutuklandı

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Keziban Yılmaz
Keziban Yılmaz

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier tutuklandı.

Tutuklandılar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Kayapınar Belediye Başkanı Yılmaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Nazlier'in sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandı. Yılmaz ve Nazlier, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün görevden alınan 4 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, eski Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz ve eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, gözaltına alınmıştı.

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan Mızraklı tutuklanmış, Ayaz adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Yılmaz'ın savcılıktaki sorgusu sürüyor.

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