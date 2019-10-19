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POLİTİKA BARIŞ PINARI HAREKATI

Görüşmenin perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti ile ABD’li heyet arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda 4 saat 20 dakika süren görüşmenin detayları ortaya çıktı. ABD’li üst düzey bir yetkili görüşmenin içeriği hakkında bilgi verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan ve Pence'nin başkanlığında yürütülen heyetler arası görüşme
Erdoğan ve Pence'nin başkanlığında yürütülen heyetler arası görüşme

Amerikan tarafı sürekli terör örgütü PKK/YPG mensuplarıyla temas halinde kaldı. Bu temas sırasında Amerikalılar YPG’lilere tam olarak nereden çekilecekleri gibi spesifik lojistik detayları sordular. Amerikalı yetkilinin verdiği bilgiye göre, ABD tarafı, Türk ve ABD heyetlerinin planlanandan uzun süren görüşmesinde anlaşmanın gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sözüyle anladı. Erdoğan bir ara YPG’nin çekilmesinin ne kadar süreceğini sordu. ABD’li yetkili, heyetin bu soruyu anlaşmaya varılacağına dair bir sinyal olarak gördüğünü söyledi.

Amerikalı üst düzey yetkilinin anlattığına göre, ABD heyetinin Erdoğan tarafından kabulü sırasında duygusal anlar yaşandı. Heyetlerarası görüşmede Türk tarafı harekat sırasında Türkiye’nin şehitlerini gündeme getirdi. Pence de bu sırada masanın Amerikan tarafında daha önce orduda görev yapmış kişiler bulunduğunu söyleyerek, Erdoğan ve Türkiye’ye başsağlığı dileklerini iletti.

Amerikan heyeti Ankara’dan ayrıldıktan sonra Pence uçakta ABD Kongresi’nin etkili isimlerini aramaya başladı. Pence, Kongre’de aralarında Demokrat Partililerin de olduğu konuyla ilgili komitelerin başkanlarıyla görüştü.

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