Grand Kartal Otel'e mühür

78 kişinin öldüğü yanan Grand Kartal Otel mühürlendi.
Büyük hasar gören otelin ana giriş kapısına şerit çekilip mühür konuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi. Otelde gün içinde jandarma ekipleri ziynet eşyası ve değerli eşya araması gerçekleştirdi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, beraberindeki Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk ve Seben Kaymakamı Mustafa Şeker’le dün otelde inceleme yaptı.
12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Yaver, otelin mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz ile elektrikçi Hüseyin Özer’in işlemleri sürüyor. 11 şüpheli, jandarmada sorgulandı. Dün akşam emekli mimar Ali B. (72) de İstanbul Sancaktepe'de gözaltına alındı. Ali B.'nin 'taksirle yaralama' suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.