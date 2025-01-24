Grand Kartal Otel'e mühür

Büyük hasar gören otelin ana giriş kapısına şerit çekilip mühür konuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi. Otelde gün içinde jandarma ekipleri ziynet eşyası ve değerli eşya araması gerçekleştirdi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, beraberindeki Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk ve Seben Kaymakamı Mustafa Şeker’le dün otelde inceleme yaptı.