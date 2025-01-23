Sağlık Bakanlığı açıkladı: Kartalkaya’daki yangında yaralananların sağlık durumu nasıl?

Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yaralanan 40 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 10 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bolu Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında yaralananlara ilişkin bilgi verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bolu Kartalkaya’daki kayak merkezinde meydana gelen yangın faciasında yaralanan 40 yurttaş taburcu oldu, 10 yaralının da tedavisi devam ediyor.
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