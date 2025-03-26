Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Grand Kartal Otel'in sahibinin eşi ve kızları tutuklandı

Grand Kartal Otel'in sahibinin eşi ve kızları tutuklandı

22:3926/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Tutuklu otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve 2 kızı, soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.
Tutuklu otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve 2 kızı, soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde aralarında Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Anne Ergül ve kızları, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili gözaltına alınan otelin yönetim kurulu üyeleri tutuklu otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve 2 kızı tutuklandı.

Kartalkaya'da 21 Ocak'ta gece saatlerinde Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangının akabinde başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken; aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül'ün damadı Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

Sabah saatlerinde 10 kişi daha gözaltına alındı

Yangınla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Ruhsat Müdürü Mehmet Özel gözaltına alınırken, bugün de tutuklu olan sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül, kızı Elif Aras, şirket ortaklarından diğer kızı Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, yangın sonrası gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Muharrem Şen, Mustafa Selman Çelen ve Kübra Demir gözaltına alındı. Ergül ailesinin İstanbul'da gözaltına alınarak sabah saatlerinde Bolu'ya getirildiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve kızları tutuklandı

Tutuklu olan sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Elif Aras - Ceyda Hacıbekiroğlu

İş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, mimar Muharrem Şen, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, Mustafa Selman Çelen ve iş güvenliği uzmanı Kübra Demir'in adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emine Murtezaoğlu Ergül


#Grand Kartal Otel
#Bolu
#Yangın
#Soruşturma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayramda üniversiteler kaç gün tatil olacak? Üniversitelerde bayram tatili tarihleri 2025