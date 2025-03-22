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Kartalkaya faciasındaki bilirkişi raporu ortaya çıktı: Bolu İl Özel idare birinci derece sorumlu çıktı

Kartalkaya faciasındaki bilirkişi raporu ortaya çıktı: Bolu İl Özel idare birinci derece sorumlu çıktı

18:4722/03/2025, Cumartesi
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Kartalkaya yangınına ilişkin bilirkişi raporu 60 gün sonra Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.
Kartalkaya yangınına ilişkin bilirkişi raporu 60 gün sonra Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında bilirkişi raporu ortaya çıktı. 60 gün sonra çıkan bilirkişi raporuna göre, Bolu İl Özel İdaresi "denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadığı için birinci derecede sorumlu" çıktı.

Kartalkaya'daki yangın faciasında 79 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan ihmaller zincirinde bilirkişi raporu 60 gün sonra çıktı. Rapora göre Bolu İl Özel İdare birinci derece sorumlu çıktı. İşte o rapor!

Bilirkişi raporuna göre;
Otel sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri bildikleri eksiklikleri bilerek gidermedi, birden fazla ihmale imza attı.
Bolu İl Özel İdaresi görevini gereği gibi yapmadı.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü denetimleri özensiz, yetersiz yaptı. Tespit ettiği eksiklikleri gereği gibi işlemedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı yetersiz kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadı.

#Grand Kartal
#Kartalkaya
#Yangın

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