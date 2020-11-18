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ANKARA

​Gri listedeki terörist etkisiz ​

Gri listedeki terörist etkisiz

Gri listede aranan PKK’nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan, Suriye’den Irak’a cephane ve terörist aktarılacağı istihbaratı üzerine MİT tarafından takibe alındı. 8 Kasım’da Sincar’ın Suriye sınırında düzenlenen operasyonla Akcan etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gri listedeki teröriste nokta operasyon.
Gri listedeki teröriste nokta operasyon.

Gri listede aranan PKK’lı etkisiz hale getirildi. MİT’in Kuzey Irak’taki operasyonunda PKK’nın sözde Sincar gümrük sorumlusu “Azad Heşet” kod adlı İrfan Akcan öldürüldü. Örgüt içinde yürüttüğü görev sahadaki istihbarat unsurları tarafından belirlenen Akcan, MİT tarafından sıkı takibe alındı. Akcan’ın “güvenlik güçlerimize karşı kullanılmak üzere Suriye’den Irak’a cephane ve terörist aktarımı yapacağı” yönünde elde edilen anlık istihbarat üzerine harekete geçildi. 8 Kasım’da Sincar’ın Suriye sınırında düzenlenen operasyonla Akcan etkisiz hale getirildi.

ÇUKUR EYLEMLERİNDE BAŞROLDE

  • PKK’ya 2010’da katılan İrfan Akcan, 2015’te Silopi’de çukur-barikat olaylarında jandarma, polis ve TSK personelinin şehit edilmesi eylemlerine katıldı. Akcan, 2019 yılında PKK/KCK’nın sözde Sincar gümrük sorumlusu oldu. Sincar’da Irak ve Suriye sınır hattında terörist ve cephane aktarımları sorumluluğunu üstlendi. Sınır hattında ticaretle uğraşan halktan PKK/KCK adına haraç topladı. Gri listede aranan terörist, örgütte bulunduğu süre zarfında “Rojger Azad”, “Azad Munzur” ve “Azad Heşet” kod isimlerini kullandı.
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