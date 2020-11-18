​Gri listedeki terörist etkisiz ​

Dünya

ABD Savunma Bakanlığından yeni karar: Irak ve Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıkladı. Konuyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan bir savunma yetkilisi ise Trump'ın çekilme kararını ulusal güvenlik kabinesinin tavsiyesi doğrultusunda aldığını belirtti.