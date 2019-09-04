Gündem Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
BİNGÖL

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının ortak operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan örgütün sözde Erzurum Eyaleti Kızılağaç Gücü sorumlusu, 'Agit Çektar' kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla, gri listede aranan bir terörist etkisiz hale getirildi. (arşiv)
Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla, gri listede aranan bir terörist etkisiz hale getirildi. (arşiv)

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak operasyonuyla, terörden arananlarda gri listede yer alan Harun Başlık etkisiz hale getirildi.

  • İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ile MİT tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan örgütün sözde "Erzurum Eyaleti Kızılağaç Gücü" sorumlusu "Agit Çektar" kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirildi.

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