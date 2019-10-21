Gri listeye aile darbesi

Evlatları HDP aracılığı ile kandırılıp PKK’ya katılan ailelerin, partinin Diyarbakır il başkanlığı önündeki oturma eyleminde 48 gün bitti. Çocuklarının geri dönmesini bekleyen 55 aile evlat nöbetine devam ediyor. Kaçırılan polis oğlu Vedat için eylemini sürdüren baba Şehmus Kaya, “Bunların yanına kar kalmayacak. İnşallah devletimiz çocuklarımızı kurtarır” derken, kızı Fadime’yi bekleyen Hatice Levent ise HDP’ye ateş püskürdü: “Bizim ne suçumuz var, aldılar, götürdüler. Ciğerlerimizi kopardılar. Ne istediler çocuklarımızdan?”

DARISI BİZİM ÇOCUKLARIN BAŞINA

Oturma eylemine oğlu Özkan için katılan baba Süleyman Aydın “HDP milletvekilleri bize hakaret ediyor, provokatörlük yapıyorlar. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Versinler çekip gidelim” şeklinde konuştu. Kızı Hayal’i bekleyen Süheyla Demir ise kendilerini cesaretlendiren Hacire Akar’ın oğlunu evlendirmesine çok sevindiklerini söyledi. Gözü yaşlı Demir, “Hacire ana çocuğunu evlendirmiş. Darısı bizim çocukların başına. HDP beyinlerini yıkayıp dağa kaçırdı. Burada o yüzden eylem yapıyor, çocuklarımızı bu yüzden onlardan istiyoruz” dedi.

GRİ LİSTEDEKİ İKİ TERÖRİST TESLİM OLDU

Terör örgütü PKK’da çözülme hızlanırken, örgütten kaçıp teslim olanların sayısı da her geçen gün artıyor. Çocukları örgütün dağ kadrosunda bulunan ailelerin devreye girmesiyle, PKK’ya büyük darbe vuruluyor. İçişleri Bakanlığı, Van kırsalında faaliyet gösteren 2 teröristin, ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla İl Jandarma Komutanlığına teslim olduklarını duyurdu. Teslim olan teröristlerin 300 bin TL ödülle gri listede arandıkları öğrenildi. Daha önce de 30 yıla yakın süre boyunca PKK içinde yer alan teröristler örgütten kaçıp teslim olmuşlardı.

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Hayalini çaldılar

Mazlum Güneş

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10 yıl önce maddi durumları yüzünden Siverek’ten gelip Ceylanpınar’a yerleşen aile, mevsimlik işçilik yaparak geçimini sağlıyordu.

Terör örgütü PKK, Şanlıurfa Ceylanpınar’da şehit düşen 11 yaşındaki Mazlum Güneş’in hayallerini çaldı. 11 Ekim’de fırına ekmek almaya giderken sivilleri hedef alan havanlı saldırıda vurulan küçük Mazlum’un ailesinin acısı ise dinmiyor. Her gün Mazlum’un kabrini ziyaret eden anne Zekiye Güneş, Kürtçe açıklamalarda bulundu. Oğlunun doktor olmak istediğini anlatan anne, “Bana ‘Anne ben göz doktoru olup senin gözlerini iyileştireceğim’ derdi” diye konuştu. Çağrılması halinde hemen askere gidebileceğini belirtip “Beni de alsınlar, çocuğumun intikamını almış olurum” diyen baba İbrahim Güneş ise Mazlum’un gerçekleştiremediği hayalini kardeşlerinin gerçekleştireceğini anlattı: “Maddi durumumuz iyi olmadığı için annesinin göz tedavisini yaptıramıyorduk. Mazlum hep ‘Annemi ben iyileştireceğim’ derdi. Hayali doktor olmaktı.” Şehit Mazlum’un Manisa’da üniversitede okuyan ağabeyi Mahsun Güneş, “Canımızdan can gitti” derken, 6 yaşındaki kardeşi Muhammed ise “Ağabeyim doktor olmak istiyordu. Hayalini o gerçekleştiremedi ama ben gerçekleştireceğim. Çok çalışıp doktor olacağım” şeklinde konuştu.



