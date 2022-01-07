Gündem Gübreye bir indirim daha
İSTANBUL

Gübreye bir indirim daha

Tarımı desteklemek adına Aralık 2021’de yapılan kampanya ile CAN& gübresinde yüzde 54 indirim yaparak bir gün içerisinde 88 bin ton gübreyi piyasalara arz eden Gemlik Gübre, indirim kampanyalarına devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Gübreye bir indirim daha
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Yükselen gübre üretim maliyetlerine rağmen Türkiye gübre sanayisine yatırımlarını ve desteklerini kesmeyen Gemlik Gübre, bugüne özel bir fiyat çalışması ile CAN& gübresinde yüzde 35 indirim yaparak, ton başına yeni fiyatını 6 bin 75 TL olarak belirlediğini duyurdu. Ayrıca gelen yoğun talepler neticesinde, Türkiye’de tüketimi yoğun olan ve ithal edilmesinden dolayı yüksek maliyetli ÜREF gübresinin de kampanyaya dahil edildiği belirtildi. ÜREF gübresinde yüzde 20 indirim ile ton başına yeni fiyatın 11 bin 770 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tavsiyeleri ve yönlendirmeleri ile Türk tarımının gelişimi ve milli ekonominin desteklenmesi adına yürütülen kampanya dahilinde, piyasa koşullarına göre oldukça cazip bir fiyat ile gübre satışı sağlayacaklarını vurgulayan şirket yetkilileri, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“Yapmış olduğumuz kampanyalar neticesinde, oldukça olumlu geri dönüşler almaktayız. Türk tarımının gelişmesi ve çiftçilerimizin desteklenmesi adına bu tarz kampanyalar oldukça önem arz etmektedir. Bu bilinç doğrultusunda indirim kampanyalarımızın sıklıkla devam edeceğini bildirmekten memnuniyet duyarız.”

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