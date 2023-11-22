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Gücüne göre konuşursun!

CHP, olası yerel seçim ittifakı görüşmelerinde ‘Gücünüzün olmadığı yerde sözünüz de olmaz’ temasını işleyerek, İYİ Parti’nin tabana ters gelecek taleplerine kapıyı baştan kapatmayı hesaplıyor.

Uğur Duyan
04:00 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:18 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

CHP, olası yerel seçim ittifakı görüşmelerinde ‘Gücünüzün olmadığı yerde sözünüz de olmaz’ temasını işleyerek, İYİ Parti’nin tabana ters gelecek taleplerine kapıyı baştan kapatmayı hesaplıyor. Bu kapsamda, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Bursa gibi büyükşehirlerde başkan adaylarının CHP’li olmasının gerektiğinin altı çizilecek. İstanbul’da ise Ataşehir, Başakşehir, Maltepe, Bakırköy, Avcılar; Ankara’da Yenimahalle gibi CHP’nin güçlü olduğu ilçelerde de İYİ Parti’den gelecek taleplere anketler gösterilerek, yanıt verilecek.

TAVİZKÂR OLMAYACAĞIZ

Yeni Şafak’a konuşan kaynaklar, CHP kurmaylarının, olası ittifak görüşmelerinde İYİ Parti’ye ‘İş birliğine açıksanız şartsız gelin’ diyeceğini aktardı. Kaynaklar; “İYİ Parti ile yürütülecek müzakerelerde, tavizkâr olmayacağız” ifadelerini kullandı.



#siyaset
#CHP
#politika
#İYİ Parti
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