Gücüne göre konuşursun!

CHP, olası yerel seçim ittifakı görüşmelerinde ‘Gücünüzün olmadığı yerde sözünüz de olmaz’ temasını işleyerek, İYİ Parti’nin tabana ters gelecek taleplerine kapıyı baştan kapatmayı hesaplıyor. Bu kapsamda, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Bursa gibi büyükşehirlerde başkan adaylarının CHP’li olmasının gerektiğinin altı çizilecek. İstanbul’da ise Ataşehir, Başakşehir, Maltepe, Bakırköy, Avcılar; Ankara’da Yenimahalle gibi CHP’nin güçlü olduğu ilçelerde de İYİ Parti’den gelecek taleplere anketler gösterilerek, yanıt verilecek.