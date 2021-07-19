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POLİTİKA

Gülen’in içeriden Hristiyanlaştırma projesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in ‘İçeriden Hristiyanlaştırma Projesi’ni anlatan “Alamut’tan Pensilvanya’ya: İncil Müslümanları Altın Nesil” isimli eser, okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’deki ezberleri bozacak eserde, İslam’a “yıkılsın” deyip altın kilise yolunu gösteren bir Gülen bulacaksınız. “İncil Müslümanları”nın şoke edici detaylarını yakında Yeni Şafak’ta okuyacaksınız…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gülen’in içeriden Hristiyanlaştırma projesi
Alamut'tan Pensilvanya'ya İncil Müslümanları

Müslüman ülkeleri “içeriden Hristiyanlaştırma” çabalarında 1973 yılı dönüm noktasıdır. Bu tarih misyonerlerin Lozan Hareketi’yle “İncil Müslümanlığı” için harekete geçtiği ve aynı zamanda FETÖ’nün sahneye çıktığı tarihtir.

“İncil Müslümanlığı” dış görünüşleri, sözleri ve işlediği konular itibarıyla Müslüman gibi ama iç dünyalarında Hristiyan kimseleri anlatır.

İşte misyonerlerin bu tanımlamasından hareketle uzun araştırmalar sonucu hazırlanan “İncil Müslümanları” kitabı FETÖ ile “içeriden Hristiyanlaştırma” hareketleri arasındaki ilişkiyi, benzerliği, söylem ve hedef birliğini çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.

  • Türkiye’de ezberleri bozacak çalışmayla İncil sözleri ile Gülen’in sayısız sözünün birebir aynı olduğunu göreceksiniz.

İstavrozu İslamileştiren başka bir Gülen


Bu kitapta İslam’a “yıkılsın” deyip altın kilise yolunu gösteren bir Gülen bulacaksınız. Hz. İsa’ya Allah’ın oğlu diyen, Hz. İsa’yı Allah yapan teslisin baba tanrısını savunan, vaftizi işleyen, istavrozu İslamileştiren başka bir Gülen tanıyacaksınız.

40 yılı aşkın süredir gözlerinizin önünde gerçekleşen ama yine de farkına varamadığınız bu operasyon, Gülen’in vaazları, kitapları ve Gülen’in kontrol ettiği dergilerin satır araları titizlikle incelenip Hristiyan kaynaklarıyla karşılaştırıldı ve deşifre edildi.

“İncil Müslümanları”nın şoke edici detaylarını yakında Yeni Şafak’ta okuyacaksınız…

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