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Gümrüklerde sıkı denetim: Ticaret Bakanlığı 112,4 milyon lira değerinde kaçak ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı, Mersin, Edirne ve Şırnak'ta toplam 112,4 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu ile gümrük kaçağı altın ve çeşitli eşya ele geçirildiğini açıkladı.

10:50 - 8/03/2024 الجمعة
DHA
Gümrüklerde sıkı denetim gerçekleştirildi.
Gümrüklerde sıkı denetim gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin Limanı'ndaki şüpheli bir konteynerin, üzerinde aynı numara yazan başka bir konteyner (ikiz konteyner) ile değiştirildiği tespit edildi. X-Ray taramasında da şüpheli yoğunluklar tespit edilen konteynerdeki fiziki aramada, yaklaşık 75 milyon lira değerinde beyan edilmemiş 59 bin 600 elektronik nargile (puff), 19 bin 450 kilogram menteşe ve 101 bin 520 dereceli gözlük bulundu.

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otobüsteki yolcu bagajları da X-Ray taramasından geçirildi. Şüpheli yoğunluklar tespit edilip, detaylı arama yapıldı. Otobüsteki yolculardan birine ait 2 çantada şeffaf poşetlerle sarılı 20 paket kokain ele geçirildi. Toplam 22 kilogram ağırlığında, 35 milyon lira değerindeki uyuşturucuya el koyulurken şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Ekmeğin içinde külçe altın yakalandı

Habur Gümrük Kapısı'nda ise Irak'tan TIR ile gelip, gümrük kapısından yaya olarak geçeceğini beyan eden kişinin beraberindeki torbalar incelendi. İçlerinde ekmek görülen torbaların gereğinden ağır olduğunun fark edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, ekmeğin arasına gizlenmiş halde külçe şeklinde 1 kilogram altın bulundu. Altının piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 400 bin lira olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Her 3 olayla ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

#Ticaret Bakanlığı
#Edirne
#Şırnak
#Mersin
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