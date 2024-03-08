Gümrüklerde sıkı denetim: Ticaret Bakanlığı 112,4 milyon lira değerinde kaçak ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin Limanı'ndaki şüpheli bir konteynerin, üzerinde aynı numara yazan başka bir konteyner (ikiz konteyner) ile değiştirildiği tespit edildi. X-Ray taramasında da şüpheli yoğunluklar tespit edilen konteynerdeki fiziki aramada, yaklaşık 75 milyon lira değerinde beyan edilmemiş 59 bin 600 elektronik nargile (puff), 19 bin 450 kilogram menteşe ve 101 bin 520 dereceli gözlük bulundu.

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otobüsteki yolcu bagajları da X-Ray taramasından geçirildi. Şüpheli yoğunluklar tespit edilip, detaylı arama yapıldı. Otobüsteki yolculardan birine ait 2 çantada şeffaf poşetlerle sarılı 20 paket kokain ele geçirildi. Toplam 22 kilogram ağırlığında, 35 milyon lira değerindeki uyuşturucuya el koyulurken şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

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