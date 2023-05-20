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Günahlarını böyle örtemezsin

Saadet Partisi’ni götürdüğü yol ile Milli Görüş’e ihanet eden Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bir video paylaştı. Videoda Erdoğan’ın ABD başkanları Bush, Trump, Biden, İsrail cumhurbaşkanları Peres, Herzog, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Mesut Barzani’yle görüşmesi ve Suriye’de iç savaş öncesi Esed ile diplomatik temasta bulunması ‘suçmuş’ gibi lanse ediliyor.

Haber Merkezi
04:00 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Temel Karamollaoğlu.

Temel Karamollaoğlu.

Milli Görüş geleneğini bir kenara bırakarak CHP ile ortak olan ve tepkilere rağmen iş birliğini sürdüren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, muhalefet etmeyle Türkiye’nin çıkarlarını karıştırdı. Karamollaoğlu, partisinin Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek amaçlı ‘Karar ver’ etiketiyle hazırladığı videosunu gece yarısı paylaştı.

KARAMOLLAOĞLU DİPLOMATİK HAMLELERİ HEDEFE KOYDU

Karamollaoğlu’nun paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diplomatik hamleleri hedefe konuldu. Merhum Necmettin Erbakan’ın “Erdoğan’a gelince” sözleriyle başlatılan videoda, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığına ilişkin İsrail, Mısır, ABD, Mısır liderleriyle ikili temaslarına yer verilerek diplomaside çelişki algısı yaratılmaya çalışıldı. 49 saniyelik videoda diplomasinin gerekliliği ve Türkiye’nin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda izlenen proaktif politika küçümsendi.

EN SERT MÜCADELEYİ ERDOĞAN VERDİ

Erdoğan’ın Türkiye ve mazlumların çıkarlarını önceleyen temasları diplomatik teamüllere aykırıymış gibi sunuldu. Oysa Erdoğan, Karamollaoğlu’nun yıpratmaya çalıştığı temaslarında Filistin’de katliam yapan İsrail Cumhurbaşkanı Simone Peres’e Davos’ta ‘One minute’ dedi. Videoda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e de yer verilmesine karşın 15 Temmuz öncesi ve sonrasında bu örgüte karşı en sert mücadeleyi Erdoğan verdi.

TÜRKİYE’NİN HAK VE MENFAATLERİNİ SAVUNDU

Aynı videoda yer verilen Irak Kürt Yönetimi eski Başkanı Mesut Barzani’nin bağımsızlık girişimi de yine Erdoğan tarafından önlenmişti. Erdoğan, ABD ile ilişkilerde Türkiye’nin hak ve menfaatlerini her platformda savunmuştu. Videoda, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’le görüşmelerine yer verilmesine karşın Esad, Türkiye’nin demokratik açılım tavsiyelerine kulak tıkamıştı. Erdoğan, Mısır’da ise Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye karşı yapılan darbenin karşısında durdu. Bu tavrıyla demokrasiden yana tavır koydu. SP’nin Barzani fotoğrafını koyması Doğu ve Güneydoğu teşkilatından rahatsızlığa neden oldu. Doğu teşkilatları Barzani’nin görüntüsünü keserek paylaştı.



#Seçim
#CHP
#Temel Karamollaoğlu
#Millet İttifakı
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