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Güneydoğu'yu toz kapladı

Güneydoğu'yu toz kapladı

04:0010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Güney-doğu'da toz taşınımı etkili oldu. Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Mardin'de dün sabah saatlerinde başlayan ve bazı ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu. Merkez Artuklu ilçesinde tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Araçlarında toz oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılarına götürdü. Adıyaman'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü. Ayrıca park halindeki araçların üzerleri de tozla kaplandı. Şanlıurfa'da da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte hafta başında etkisini gösteren toz taşınımı dün de sürdü.


#Güneydoğu Anadolu Bölgesi
#toz
#görüş mesafesi
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