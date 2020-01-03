Günlük kiralığa sıkı takip

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Ankara'da apartmanda yangın çıktı: 4 kişi öldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, dumandan etkilenen apartman sakinleri ise hastaneye kaldırıldı. Apartmanda büyük paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, vatandaşları itfaiye merdivenleriyle tahliye etti.