Günlük kiralığa sıkı takip

Turizm Şube Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan, aralarında gelir uzmanı, sosyal güvenlik kurumu denetmeni ve zabıta personelinin de bulunduğu komisyonlar binlerce günübirlik evi denetledi. Suç ve uyuşturucu şebekelerinin kullandığı 39 ilçedeki 28 bin 455 günübirlik dairenin denetimi yapıldı.
TERÖRİSTLER DE KULLANIYOR
- Bin 482 daireye adli ve idari işlem yapılırken, daire başına 14 bin 705 TL para cezası kesildi. Daha önce mühürlenmesine rağmen mührü kırılan 502 dairenin sahibine adli işlem uygulanarak toplam 15 milyon 185 bin 675 TL para cezası kesildi. Son dönemde Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinden kaçan yabancı teröristlerin gizlendiği bu evlerde DEAŞ, DHKP-C ve PKK’lı birçok terörist de gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 67 kişi yine bu evlerde yakalandı.