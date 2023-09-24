Günlük kiralık eve KDV

Günlük kiralık evlere yönelik çalışmada sona gelindi. Söz konusu düzenlemenin ekim ayında meclise gelmesi bekleniyor. Tatil bölgelerinde günübirlik ev kiralamalar artınca, kayıt dışılık ve vergi kaybının önüne geçilmesi için Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişikliğe gidilecek. Günübirlik kiralanan evlerde, başta kat mülkiyeti sorunu olmak üzere mevzuattaki tüm yasal boşluklar ortadan kaldırılacak. Düzenlemeyle, günlük ev kiralama, ticari faaliyet kapsamına alınacak. Bu evlerin kayıt altına alınması ve vergilendirilmesi için Kat Mülkiyeti Kanunu’na yeni hükümler eklenecek. Böylece evlerden KDV alınacak. Bu düzenlemeyle KDV dışı vergilendirmelere de

olanak sağlanacak.

MALİKLERİN ONAYI ŞART

Evlerin günübirlik kiralanabilmesi için kat maliklerinin de onayı alınacak. Bu onayın oybirliği ile alınması gerekecek. Müstakil evlerde ya da tek bir kişiye ait olan apartmanlarda oluşan sorunun giderilmesi için otellerde kullanılan yöntemlerin benzerleri getirilecek. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, bu tarz yapılarda meydana gelen her olaydan mülk sahibi sorumlu tutulacak. Mülk sahiplerine, kiraladıkları evlerde kimin konakladığını bildirme zorunluluğu getirilecek. Bilgilendirmenin yapılmaması halinde cezai işlem uygulanacak.

Rehberlik Yasası değişiyor

Düzenlemeye Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nda yapılacak değişiklikler de eklenecek. Kanun yeniden ele alınacak. Türkçe rehber ve rehberlik taban ücreti gibi sektörde uzun süredir tartışılan konulara kalıcı çözüm getirilecek. Türk turistlere Türkçe rehberlik olanağı sağlayan acentelerde bu işi yapanlar da rehber sayılacak. En az bir yabancı dili olan ve dili üst seviyede kullanabilen kişilere Türkçe Rehberlik imkanı sağlanacak. Turist rehberliğinin, ülke genelinde ve bölgesel olarak yapılmasının önü açılacak. Turist rehberleri, meslek odasına üye olmadan çalışamayacak.







