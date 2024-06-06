|
Gündem

Gurbetçiler anavatan yolunda

Gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişi başladı.

10:35 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:35 - 6/06/2024 Perşembe
AA
Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.
Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

Yıllık izinleri başlayan Avrupalı Türklerden bir kısmı anavatana gelmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıktı.


Gurbetçilerin çoğu Kapıkule Sınır Kapısı'ndan olmak üzere Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.


"Gurbetçi sezonu" olarak adlandırılan haziran-ağustos ayı aralığında geçen yıl Türkiye'ye 2 milyonun üzerinde kişi gelmişti. Bu sene gelişlerin yüzde 15 artacağı tahmin ediliyor.


Sezon nedeniyle Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında önlemler artırıldı. Özellikle en çok giriş ve çıkış yapılan Kapıkule'de personel sayısı fazlalaştırıldı.



Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin bekleme sürelerini en aza indirmek amacıyla girişte pasaport kontrol noktası 14'e yükseltildi, teknik alt yapıda bir aksaklık yaşanmaması yönünde güçlendirme çalışması yapıldı.


Gümrük sahasında geçen yıl bekleme süresi en yoğun günde bir araç için 20 ila 25 dakika arasında gerçekleşmişti. Gümrük İdaresi bu bekleme süresini bu yıl daha da aşağı çekmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.


Almanya'dan Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Ali Zülfikar Kılıç, yıllık iznini ailesiyle Afyonkarahisar'da geçireceğini söyledi.

Kurban Bayramı'nı akrabalarıyla geçirmek için bu tarihte geldiğini ifade ederek, "Ülkemize gelince çok seviniyoruz, bayrağımızı dalgalanırken görünce çok gururlanıyoruz." dedi.


AK Partili isimleri hedef alan fondaş medyanın son oyunu elinde patladı: Erkoç'un ailesinin gurbetçi olduğu ortaya çıktı

CHP destekçisi medya tarafından son günlerde; AK Partili isimlerin sosyal medya paylaşımları üzerinden, linç operasyonları düzenlenmeye başladı. Yandaş medya, paylaşımlar üzerinden 'şatafatlı hayat' yaftasıyla olayları çarpıtırken, CHP'li ve DEM'li siyasetçilerin lüks hayat ve torpil vurgunlarının da üzerini kapatıyor. Odatv de yaptığı son haberde AK Parti Gençlik Teşkilatı'nda gönüllü çalışan Seçil Baştar Erkoç'u hedef aldı. Erkoç'un lüks bir hayat sürdüğünü iddia eden odatv'nin gerçek dışı iddialarını ise AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ortaya çıkardı. İnan, Erkoç'un gönüllü olarak çalışan bir teşkilat mensubu olduğunu belirterek, "Arkadaşımızın ailesi yurt dışında yaşayan gurbetçi bir ailedir, paylaşımında hiçbir görgüsüzlük ve lüks yoktur" dedi.



#Kapıkule
#Gurbetçi
#Edirne
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Apple'dan iPhone 16'da rekabeti kızıştıracak yenilikler! Şimdiye kadarki en ince ekran çerçevesi ile dikkatler üzerinde