Gurbetçiler anavatan yolunda

CHP destekçisi medya tarafından son günlerde; AK Partili isimlerin sosyal medya paylaşımları üzerinden, linç operasyonları düzenlenmeye başladı. Yandaş medya, paylaşımlar üzerinden 'şatafatlı hayat' yaftasıyla olayları çarpıtırken, CHP'li ve DEM'li siyasetçilerin lüks hayat ve torpil vurgunlarının da üzerini kapatıyor. Odatv de yaptığı son haberde AK Parti Gençlik Teşkilatı'nda gönüllü çalışan Seçil Baştar Erkoç'u hedef aldı. Erkoç'un lüks bir hayat sürdüğünü iddia eden odatv'nin gerçek dışı iddialarını ise AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ortaya çıkardı. İnan, Erkoç'un gönüllü olarak çalışan bir teşkilat mensubu olduğunu belirterek, "Arkadaşımızın ailesi yurt dışında yaşayan gurbetçi bir ailedir, paylaşımında hiçbir görgüsüzlük ve lüks yoktur" dedi.