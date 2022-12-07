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Gurbetçiye dijital kurs

Millî Eğitim Bakanlığı yeni yılda 81 ilde bin Halk Eğitimi Merkezi’nde verilen kursları istihdam odaklı olarak revize edecek. Ayrıca yapılacak çalışmalar ile halk eğitimi, uluslararası bir boyut kazanacak. Balkanlar başta olmak üzere Avrupa’daki tüm vatandaşların kullanımına açılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gurbetçiye dijital kurs
​Millî Eğitim Bakanlığı yeni yılda 81 ilde bin Halk Eğitimi Merkezi’nde verilen kursları istihdam odaklı olarak revize edecek.

Millî Eğitim Bakanlığı yeni yılda 81 ilde bin Halk Eğitimi Merkezi’nde verilen kursları istihdam odaklı olarak revize edecek. 3 bin 500 olan kurs sayısı artırılacak. Ayrıca yapılacak çalışmalar ile halk eğitimi, uluslararası bir boyut kazanacak. Tüm kurslar halk eğitimi merkezleri bilişim ağı ile dijital ortama aktarılacak. Balkanlar başta olmak üzere Avrupa’daki tüm vatandaşların kullanımına açılacak. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere tıpkı Türkiye’de olduğu gibi sertifika verilecek.

BİR YILDA 10 MİLYON KURSİYER KATILDI

Türkiye genelinde bin Halk Eğitimi Merkezi ve 29 olgunlaşma enstitüsünde her yaştan ve her düzeyden vatandaşa eğitim veriliyor. Yılın başından bu yana açılan 491 bin 92 kursa toplam 10 milyon 470 bin 183 vatandaş katıldı.

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