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ANKARA

Gürsel Tekin'in gözü genel başkanın koltuğunda

HDP’ye bakanlık verilebileceğini söyleyen CHP’li Gürsel Tekin, gözünü Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna dikti. Tekin, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa, CHP Genel Başkanlığı’na aday olabileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gürsel Tekinin gözü genel başkanın koltuğunda
Gürsel Tekin

CHP öncülüğündeki 6’lı masada Gürsel Tekin’in başlattığı “HDP’ye bakanlık” tartışması sürüyor. Taraflar arasında karşılıklı atışmalar devam ederken, konunun odağındaki Tekin katıldığı bir yayında yeni açıklamalar yaptı. Tekin, “6’lı masada aleni bir şekilde bir partimiz HDP’nin orada olmasını istemiyor. Ve bundan dolayı da 6’lı masa, Cumhur İttifakı ve sol blok olmak üzere 3 ittifak var. Bu ittifaklar oluşmuş. Birinci turda kimsenin kimseye destek verebileceği bir durum söz konusu değil” diye konuştu. Tekin, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa CHP Genel Başkanlığı’na talip olabileceğini de söyledi:

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“Genel Başkan Cumhurbaşkanı adayı olursa genel başkanlığa elbette talep açarım. Ben 6 tane genel başkanla çalıştım. Parti parti dolaşıp sonradan CHP’ye gelmiş değilim. Burası kutup yıldızı, ben de bu kutup yıldızının bir neferiyim. Bundan dolayı da partide bütün kademelerde görev yapmış bir insan olarak sayın genel başkanım da böyle bir alan açacaksa, kendisi de cumhurbaşkanı olacaksa, neden ben böyle bir talep açmayayım yani? Yakışmıyor mu bana? Ben istemeye devam edeceğim.”

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CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
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CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'


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