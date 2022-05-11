Güvenli ve onurlu şekilde dönerler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında, sığınmacılarla ilgili son günlerde artan spekülasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye’de bulunan yabancılarla ilgili duygusal tonu ağırlıklı, tepkisel yönü baskın, provokasyon dozajı yüksek kirli malumatların, gerçek dışı iddiaların, çarpıtılmış haber ve fotoğrafların özellikle sosyal medya kanalıyla yoğun olarak servis edildiğini ifade etti.

VAHİM BİR TERTİP VE TEZGAH

Sığınmacı meselesinin, Türkiye’nin yumuşak karnı, istismara müsait bir zaafı haline geldiğini belirten Bahçeli, sığınmacılar konusunun kaşınıp kanatılmasıyla ilgili vahim bir tertip ve tezgahın artan ölçekte körüklendiğinin anlaşıldığını dile getirdi. “Elbette Türkiye yolgeçen hanı, göçmen ve sığınmacı kampı değildir” diyen Bahçeli, “Şunun da farkındayız ki, sığınmacı sorunu Türkiye’nin uzun yıllar taşıyabileceği, hazmedebileceği ve tahammül edeceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. Ancak bu çarpıcı gerçek ülkemizde misafir halde bulunan sığınmacılara cephe açmak, sosyal ve ekonomik hayattan tecrit etmek anlamına gelmemelidir, bize göre de gelmeyecektir” diye konuştu. Nihayetinde Suriyeli sığınmacıların bugün misafir ise yarın komşu olacaklarını dile getiren Bahçeli, komşunun komşunun külüne de her zaman muhtaç olduğunu söyledi.

OYNAT 03:09 Devlet Bahçeli: İçişleri Bakanlığı'nın önüne gelenler Türkiye'nin önünü kesmek isteyen zavallılardır MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.



Devlet Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik tehditlerini ve bakanlık önüne gidişini eleştirdi.



Bahçeli, 'Terörle mücadelede büyük başarısı olan bir bakana parmak sallamak, utanç vericidir. İçişleri Bakanlığı'nın önüne gelenler, Türkiye'nin önünü kesmek, terörün ömrünü uzatmak isteyen zavallılardır. Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla bakanımıza saldırmak edepsizliktir. Kimin bir hesabı varsa yargı yolu açıktır. Bakanlığının önünde toplanıp tehditler savurmak, Sayın Bakan'a ismiyle ve kaba bir şekilde hitap etmek devlet vakarını ayaklar altına almak demektir. Sayın bakanımıza erkeklik hatırlatması yapıp, akıllarınca meydan okuyanlar, önce hangi kumpasın figüranı olduklarını düşünsünler.' dedi.











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DEVLETİN KAYITLARI ORTADADIR

“Bir defa Türkiye’nin sığınmacı akınına ve düzensiz göçe karşı alacağı etkili önlemler; geniş çaplı, gerekçesi ve gelecek hedefleri isabetle belirlenmiş milli siyaset planlamasıyla gerçekçi bir boyut kazanmalıdır” diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazıları çıkmış sığınmacı sayısını 8 milyon, bazıları da 10 milyon olarak iddia ediyor. Bunların hepsi palavradır ve temelsiz iddiadır. Devletin kayıtları ortadadır ve bizi bağlayan da bu kayıtlardaki verilerdir. Türkiye’nin geçici koruma statüsüyle ağırladığı Suriyelileri gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde yurtlarına ve yuvalarına sevk etmeleri önümüzdeki en önemli gündem konularından birisi olmalıdır. Ayrıca düzensiz göçe kesinlikle müsaade edilmemeli, yakalananlar hemen ülkelerine gönderilmelidir.

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Türkiye’nin önünü kesmek isteyenler

Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında başlayan tartışmaya ilişkin, şunları söyledi: “Nefret ve öfkesine hakim olamayan marjinalleşmiş siyasetçiler tarafından İçişleri Bakanı’mızın hedef alınması, bunların mezkur bakanlığın önüne yığınak yapmaları milletimizde haklı bir tepkiye yol açmıştır. Terörle mücadelede büyük başarısı olan bir bakanı ve onun şahsında hükümeti parmak sallayarak tehdit etmek utanç verici bir alçalma halidir. İçişleri Bakanlığı’nın önüne gelenler Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlerdir, terörün ömrünü uzatmak için çırpınan zavallılardır.”

Bu belediye başkanı nereye gidiyor?

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Ramazan Bayramı’nda, Karadeniz’e yaptığı ziyaretleri şöyle değerlendirdi: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bayramda Karadeniz turuna çıkıp Trabzon ve Rize’de belediye bütçesiyle dar katılımlı mitingler düzenlemesi ortamı tekrar kızıştırmış, 6+1 formatlı masaya baskı kurmuştur. Otobüse doldurduğu gazetecilerle bu belediye başkanı nereye gidiyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şayet cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundaysa, dış bağlantılı bir talimat veya tembihat almışsa, karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin, etsin ki, biz de ona göre muamele, ona göre mukabele edelim.”

Cumhurbaşkanı’mız yeniden seçilecektir

Erken seçim iddialarına yanıt veren Bahçeli, “Zillet ittifakı kimi aday çıkarırsa çıkarsın, 2023 yılının Haziran ayında sandıktan volkan ağzı gibi fışkıracak, sağanak olup yağacak, sel olup taşacak, sevda olup bayraklaşacak irade Cumhur İttifakı’dır, Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da yeniden ve açık ara farkla seçilecektir. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey söz konusu olamayacaktır” açıklamasında bulundu.