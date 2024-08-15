Güvenlik duvarı bitiyor: Son 86 km

Terörle mücadele ve sınır güvenliği için önemli adımlar atan Türkiye, yapımına 2016’da başladığı güvenlik duvarını tamamlamak üzere. En uzun hudut hattı olan Suriye ve Irak sınırında bin 253 km’lik güvenlik hattının tamamlanmasına son 86 km kaldı. Her biri 7 ton ağırlığında 2 metre genişliğinde olan 3 metre yüksekliğindeki beton blokların üstüne 1 metre yüksekliğe sahip tel örgü çekiliyor. Duvar, beton blok ve tel örgüyle birlikte 4 metre olarak inşa ediliyor. Güvenlik duvarıyla eş zamanlı yapımı devam eden 1645 km’lik devriye yolunun da tamamlanması ile birlikte hudut hattında kuş uçurtulmuyor.
Devriye yolunun bitmesine de 205 km kaldı. Burada da 139 zırhlı gözetleme aracı 7/24 görev yapıyor. Hudut güvenliği için oluşturulan donanımda sayısız teknolojik bileşen kullanılıyor. Hat boyu geceleri aydınlatılıyor. 560 kule ile haberleşme ve güvenliğin sağlandığı sınır hattı 284’ü termal, 369’u sensörlü olmak üzere kameralarla 7/24 izleniyor. Kulelerdeki termal kameralar, kamufle olmuş unsurları dahi tespit edebilecek seviyede.