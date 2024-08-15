Güvenlik duvarı bitiyor: Son 86 km

Terörle mücadele ve sınır güvenliği için önemli adımlar atan Türkiye, yapımına 2016’da başladığı güvenlik duvarını tamamlamak üzere. En uzun hudut hattı olan Suriye ve Irak sınırında bin 253 km’lik güvenlik hattının tamamlanmasına son 86 km kaldı. Her biri 7 ton ağırlığında 2 metre genişliğinde olan 3 metre yüksekliğindeki beton blokların üstüne 1 metre yüksekliğe sahip tel örgü çekiliyor. Duvar, beton blok ve tel örgüyle birlikte 4 metre olarak inşa ediliyor. Güvenlik duvarıyla eş zamanlı yapımı devam eden 1645 km’lik devriye yolunun da tamamlanması ile birlikte hudut hattında kuş uçurtulmuyor.