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DİYARBAKIR

Güvercinlerin değeri dudak uçuklattı

Diyarbakır'da Emrah Dağlı, çocukluğundan bu yana güvercin besliyor. Hayvanlarının tüm bakımlarıyla ilgilenen Dağlı, yaklaşık 200 bin lirayı bulan güvercinlerine gözü gibi bakıyor ve yalnızlığını hayvanları ile gideriyor.

Haber Merkezi İHA
Güvercinlerinin değeri 200 bin lira.
Güvercinlerinin değeri 200 bin lira.

Çınar’da yaşayan Emrah Dağlı, küçük yaşlarda beri güvercinlere merak saldı. Hayvan sevgisi içinde günden güne büyüyen Dağlı, birkaç tane güvercin alarak beslemeye başladı.

Güvercinlerinin değeri 200 bin lira.
  • Tüm zamanını güvercinleriyle geçiren Dağlı, bir süre sonra ailesi ile yaşadığı evin damını güvercinlerle doldurdu. Her anını güvercinleri ile geçiren Dağlı, değeri yaklaşık 200 bin lira olan güvercinlerine gözü gibi bakıyor.

Güvercinlerinin değeri 200 bin lira.

''Çevremden çok değişik tepkiler alıyorum''

Yıllardır güvercin beslediğini belirten Dağlı, hayvanları ile bir arkadaş olduğunu söyledi. Dağlı, “Çevremden çok değişik tepkiler alıyorum. Yıllardır kuş besliyorum. Çevrem benim bu kuş sevgime bir anlam veremiyor. Bu iş aşk işi, sevgi işi Hayvanların da bizler gibi sevgiye ihtiyacı var. Onlar benim yol arkadaşım. Tüm ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Yaklaşık 30 tane güvercinim var toplam fiyatı da 200 bin lira civarında. Ben kuşlarıma ölene dek bakmaya devam edeceğim” dedi.

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