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ANKARA

Güzel'in dosyası karma komisyonda

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in devamsızlık dosyası hakkındaki raporu ele alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güzelin dosyası karma komisyonda
Semra Güzel

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in devamsızlık dosyası hakkındaki raporu ele alacak. Çatışmada öldürülen PKK’lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan Güzel, kılık değiştirerek kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi ile çalışmalarını tamamlayan Hazırlık Komisyonu’nun raporu, Karma Komisyon’a sevk edilmişti. Perşembe günü toplanacak komisyon, Güzel’in devamsızlık dosyası hakkındaki raporu müzakere edecek. Güzel hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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