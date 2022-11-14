Güzel'in dosyası karma komisyonda

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İletişim Başkanı Altun: Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulup onlara ağır bedeller ödeteceğiz

Taksim İstiklal caddesindeki hain saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “ Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulacağımızdan ve onlara ağır bedeller ödeteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröristler bu menfur saldırılarla milletimizi ve hükümetimizi yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlar. Masum sivillere yaptıkları saldırılarla milletimizi sindirebileceklerini zannediyorlar. Ama başaramayacaklar” dedi.