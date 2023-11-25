Haaretz'i bile susturmak istiyor

Terör devleti İsrail bir yandan Gazze’de taş üstünde taş bırakmayarak binlerce Filistinliyi katliama uğratırken, diğer yandan da soykırıma hem ülke içinde hem uluslararası alanda soykırımı duyuran ve itiraz eden sesleri tüm gücüyle bastırmaya çalışıyor. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, kamuya ait ilanlarının Haaretz’e verilmemesi ve kamu kurumlarındaki çalışanların gazeteye aboneliklerinin durdurulması yönünde hükümete öneri sundu. Başbakan Netanyahu’nun Likud partisinin üyesi olan Karhi, gazetenin “savaş zamanında İsrail’i sabote ettiğini” ve “İsrail’in düşmanları için sözcülük” yaptığını söyleyerek işgalci gücün Haaretz’den duyduğu hazımsızlığı ortaya koydu. Haaretz gazetesi, 7 Ekim’de Filistinli direnişçilerin Gazze Şeridi’ni aşarak İsrail topraklarına girdikleri ilk saatlerde Negev Çölü’ndeki yapılan konserde, İsrail helikopterlerinin konserin katılımcılarına ateş açarak çok sayıda kişinin ölümüne sebep olduğuna dair haber yapmıştı. Polis kaynaklarına dayandırılan habere Siyonist çevreler büyük tepki göstermişti.

Ekonomik darbe vurmak istiyor

Kabine Sekreteri Yossi Fuchs’a gönderilen Karhi’nin teklifi, Haaretz’e herhangi bir devlet kurumundan yapılacak ödemelerin derhal durdurulmasını öngörüyor. Buna göre kamuya ait ilanlarının Haaretz’e verilmesi engellenecek. Buna ek olarak İsrail ordusu (IDF), polis, cezaevi personeli, bakanlık çalışanları ve devlet şirketinde çalışanlar başta olmak üzere tüm devlet çalışanlarının Haaretz gazetesine aboneliklerinin iptal edilmesi de sağlanacak.

“Yalan ve bozguncu propaganda”

Karhi, Haaretz’i “yalan ve bozguncu propaganda” yapmakla suçlarken, gazetenin ayrıca savaş zamanında İsrail’i sabote ettiği ve İsrailli askerlerle sivillerin moralini düşürdüğü iddia edildi. Haaretz, 7 Ekim’de ve sonrasında yaşananlar için Netanyahu hükümetini sorumlu tutmuş, Başbakan’a acil olarak görevi bırakma çağrısı yapmıştı.

Yabancı medyayı da hedef aldı

İsrailli bakan mektubunda, Siyonist hükümetin, ülkeye zarar veren yabancı medya kuruluşlarına karşı harekete geçmesine olanak tanıyan ve kısa süre önce onaylanan acil durum düzenlemelerine atıfta bulundu. İsrail güvenlik kabinesi, İletişim Bakanlığı’na kısa süre önce Lübnan’daki Hizbullah hareketiyle ilişkili olduğunu iddia ettiği Al Mayadeen televizyonuna karşı harekete geçme yetkisi vermişti. Karhi kanalın Batı Şeria’daki ofisini kapatma ve İsrail’deki internet kanalının engellenmesi talimatı verdi. Karhi’nin Katar merkezli El-Cezire’ye de aynı yaptırımları uygulama talebi, Doha hükümetinin esir takası için yürütülen müzakerelerde rol alması nedeniyle reddedildi.

“Mantıktan yoksun öneri”

Tasarıya tepki gösteren İsrailli gazeteciler sendikası ise yaptığı açıklamada, Karhi’nin görev süresinin çoğunu kamu yayın kuruluşlarını kapatmaya yönelik başarısız girişimlerle geçirdiğini söyledi. Sendika, “Hükümetin Haaretz’le tüm ekonomik ilişkilerini sona erdirme önerisi, mantıktan yoksun popülist bir öneridir” ifadelerini kullandı. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok gazeteci de sosyal medya platformlarında Haaretz’e destek mesajları yayınladı.







