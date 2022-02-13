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AYDIN

Haber alınamayan genç ekipleri seferber etti: Uyuduğu ortaya çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde kız arkadaşı tarafından telefonla ulaşılamayan ve hayatından endişe edilen şahıs ekipleri harekete geçirirdi. Olay yerine gelerek merdivenli araç ile şahsın bulunduğu kata çıkan itfaiye ekipleri tarafından şahsın uyuyakaldığı tespit edildi.

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Haber Merkezi İHA
Haber alınamayan genç ekipleri seferber etti: Uyuduğu ortaya çıktı
Haber alınamayan genç ekipleri seferber etti.

Olay, Cuma Mahallesi 210 sokak üzerindeki bir apartmanın 4’üncü katında saat: 01.00 sıralarında meydana geldi.

İTFAİYE İLE EVE GİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, adreste yaşayan şahıstan yakınları bir süre haber alamadı. Şahsın hayatından endişe duyan kız arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç ile apartmanın dışından şahsın bulunduğu kata çıktı.

Evin penceresinden kontrol amaçlı içeriye girmek isteyen ekipler şahsın kanepede yattığı fark etti. Şahıs kısa süre sonra ekiplerin çıkarttıkları seslere uyanarak pencereyi açtı. Şahsın herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı ve uyuyakaldığı anlaşılınca olay yerindeki tüm ekipler normale döndü.

Uyuduğu ortaya çıktı

Uyuduğu ortaya çıktı

Haber alınamayan genç ekipleri seferber etti.
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