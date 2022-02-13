Haber alınamayan genç ekipleri seferber etti: Uyuduğu ortaya çıktı

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HDP'den ittifak ortaklarına 'yemek' resti: Kendi adayımızı çıkarırız

HDP Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, katıldığı canlı yayında, kendileri haricindeki altı muhalefet partisinin düzenlediği yemeğe sert sözlerle yüklendi. İttifak ortaklarının tutumunun ilişkilerinde 'bir engel oluşturduğunu' vurgulayan Temel, "'HDP kapatılsın' diyeceksiniz, altı parti bir araya geleceksiniz ama HDP'ye davetiye bile göndermeyeceksiniz. Bizim de hamlelerimiz olur. Kendi adayımızı çıkarmamız yönünde ciddi gelişmeler var" diye konuştu.