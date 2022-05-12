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ANKARA

Hac başvuruları artık e-devlette: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac işlemlerinin artık e-devlet üzerinden yapılabildiğini duyurdu: Hac ön kayıt, kura sonuç, organizasyon seçimi, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, kutsal topraklara gidiş dönüş, otel bilgileri, tek bir hizmette toplanmıştır elhamdülillah.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hac başvuruları artık e-devlette: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu
Arşiv

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kesin kayıt işlemlerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabildiğini duyurdu. Erbaş, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen “Hac İşlemleri e-Devlet Kapısında” tanıtım programına katıldı.

Salgın nedeniyle ara verilen umre ziyaretleri yeniden başladı. Kafileler Diyanet’in organizasyonuyla çeşitli illerden yola çıktı.
Salgın nedeniyle ara verilen umre ziyaretleri yeniden başladı. Kafileler Diyanet’in organizasyonuyla çeşitli illerden yola çıktı.

Programa Erbaş’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeli katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat iş birliğinde geliştirilen entegrasyon sisteminin tanıtıldığı program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ali Erbaş
Ali Erbaş

TEK ÇATI ALTINDA

Vatandaşların işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için e-Devlet hizmetini nasıl kullanacaklarını anlatan eğitim videolarının da eklendiğini kaydeden Erbaş, tüm hizmetlerin hac işlemleri çatısı altında toplandığını vurgulayarak, “Hac ön kayıt, kura sonuç, organizasyon seçimi, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, kutsal topraklara gidiş dönüş, otel bilgileri, kafile görevlerine ilişkin bilgilerin bulunduğu ilave hizmetler, hac işlemleri çatısı altında tek bir hizmette toplanmıştır elhamdülillah” diye konuştu.

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