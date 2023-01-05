Hac için başvuru bugün başlıyor: Önceden kayıt olanların çıkma ihtimali daha fazla

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği hac kayıtları bugün başlıyor. Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adaylar, işlemlerini bugünden itibaren yapabilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 26 Ocak’a kadar devam edecek.

ÖN KAYIT OLACAK

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 haccının yapılmadığını, dolayısıyla bu yıllarda ön kayıtları almadıklarını anımsattı. 2023 hac ibadeti için ön kayıtlarının başlamasına yoğun bir talebin olduğunu dile getiren Bircan, “Hac ve Umre Kurulumuzun aldığı karar gereği ilk defa hacca başvuracak vatandaşlarımıza bir imkan tanındı. Bu imkan sonucunda vatandaşlarımız, 5-26 Ocak’ta müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabilecekler” dedi.

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Remzi Bircan

HAKLARI BAKİ

2020’de kuradan ismi çıkan ve kesin kayıt elde edenlerin haklarının baki olduğuna işaret eden Bircan, “Onlar malum 65 yaş sınırı ve aşılarının eksik olmasından dolayı gidememişlerdi. Kurulumuzun aldığı karar gereği 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip paralarını içeride bloke eden kardeşlerimiz, 2023’te 65 yaş üzerine izin verildiği takdirde hacca direkt gidecekler.” ifadelerini kullandı. Hacı adaylarının başvuru sürelerini çok iyi takip etmeleri gerektiğinin altını çizen Bircan, vatandaşların haklarını daha iyi korumak amacıyla kayıtları e-Devlet üzerinden aldıklarını dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 9 Ocak’ta Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde 2023 hac ön protokolünü imzalayacağını belirten Bircan, toplantıda Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Türkiye’ye ayıracağı hac kotasının belli olacağını söyledi.

Önceden kayıt olanların çıkma ihtimali daha fazla

Kuradan ismi çıkanların da kesin kayıt işlemlerini e-Devlet’ten yapacakları bilgisini paylaşan Bircan, “Geçen yıllarda ön kaydını yaptırmış 2,5 milyona yakın bekleyen var. Bizim kura sistemimizde önceden bekleyenlerin kuradan çıkma ihtimali daha fazla. Onların katsayısı yüksek olduğu için kurada öncelikliler” dedi.