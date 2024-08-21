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Haddini aşan Alman tur şirketine KKTC'den tepki: Statüyü belirlemek size kalmadı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik turizmi baltalamak adına alçakça bir yönteme başvurarak tur operatörlerini şantajda bulundu. Bu şantaja boyun eğen Almanya merkezli tur operatörü TUI, yetkili acentelere, turistlerin artık günübirlik KKTC'ye götürülmeyeceğine dair e-posta göndererek KKTC için "Kıbrıs'ın işgal altındaki kuzeyi" ifadesini kullandı. Haddini aşan Alman tur operatörüne tepki gösteren KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "KKTC'nin statüsünü belirlemek Alman tur şirketine kalmamıştır. TUI'nin gönderdiği mailde kullandığı 'işgal altında' ifadesi ayıptır." dedi.

19:09 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
Rumların turizm baskısına boyun eğen Alman tur şirketine KKTC sert tepkiyle cevap verdi.
Rumların turizm baskısına boyun eğen Alman tur şirketine KKTC sert tepkiyle cevap verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Almanya merkezli tur operatörünün, acentelere gönderdiği e-postada KKTC için "Kıbrıs'ın işgal altındaki kuzeyi" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Ataoğlu, AA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tur operatörlerine Rumların oyununa gelmemeleri çağrısında bulunarak, Alman şirketin acentelere gönderdiği mailin skandal olduğunu vurguladı.

"KKTC'nin statüsünü belirlemek Alman tur şirketine kalmamıştır"

Ataoğlu, "KKTC'nin statüsünü belirlemek Alman tur şirketine kalmamıştır. TUI'nin gönderdiği mailde kullandığı 'işgal altında' ifadesi ayıptır." dedi.

Rumların her yaz KKTC'de turizmi baltalamak ve ekonomiyi çökertmek için türlü oyunlara başvurduğunu dile getiren Ataoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) konaklayan turistlerin KKTC topraklarına geçmesini engellemenin seyahat özgürlüğü ve Avrupa Birliği (AB) serbest dolaşım hukukuna aykırı olduğunu kaydetti.

TUI'nin acentelere gönderdiği skandal e-posta

GKRY'nin KKTC turizmini hedef alan şantajları üzerine Almanya merkezli tur operatörü TUI, yetkili acentelere, turistlerin artık günübirlik KKTC'ye götürülmeyeceğine dair e-posta gönderdi.

E-postada, bundan sonra GKRY'ye gelen turistlerin günübirlik KKTC'ye götürülmeyeceği, mevcut rezervasyonların 31 Ağustos'ta son bulacağı ifade edildi.

Tur operatörünün Kıbrıs Operasyonları Yöneticisi Eva-Maria Scharin'in gönderdiği e-postada, KKTC için "Kıbrıs'ın işgal altındaki kuzeyi" ifadesinin kullanıldığı görüldü.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da KKTC'de tatil için daha önce rezervasyon yaptıran AB ve diğer ülke vatandaşlarının geçişlerinin, GKRY tarafından yasa dışı şekilde engellendiğini belirterek, Rumların tur operatörlerine şantaj yaptığını söylemişti.

Tatar, "Rum liderliği, turizm sektörümüzü hedef alan düşmanca girişimde bulunuyor." ifadesini kullanmıştı.

GKRY, KKTC'nin emlak ve turizm sektörlerini hedef alıyor

GKRY, son zamanlarda KKTC'den mülk alan üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik, "Rum mallarını yağma" iddiasıyla süreç başlattı.

Son 6 ayda KKTC'den emlak alan veya emlakçılık yapan 2 İsrail ve 1 Alman vatandaşı GKRY'de gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.

Rum basınının geçen hafta, KKTC'de kiralanan evler ile otellerin kendi turizmlerini olumsuz etkilediğini yazması üzerine GKRY, önceden KKTC'den rezervasyon yaptırmış turistlerin o tarafa geçişlerini engelleme girişiminin yanı sıra tur operatörleri ve rehberlere yönelik yaptırım tehdidinde bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC dönüşü önemli mesajlar: Yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz o üssü görmeleri yetecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından uçakta aralarında Yeni Şafak Gazetesi Ekler Sorumlusu Ayşe Olgun'un da olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Yunanistan'la Larnaka kıyılarında deniz üssü inşa etme girişimiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını Kuzeyde yaparız. Mesela yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz. Sakarya Gaz Sahası’ndaki gaz üretiminde kullanılacak, yüzer gaz işletme platformu gemisi. Yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olacak. 300 metre boyunda 58 metre genişliğinde. 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgazı üretecek bu platform belki orada 15-20 yıl kalacak. Adeta bir üs gibi. Önümüzdeki hafta yola çıkıyor ve Türkiye'ye gelecek. Zaten o üssü gördükleri zaman yeter onlara" dedi.


#KKTC
#GKRY
#Tui
#tuzim
#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
#Tur Operatörleri
#Fikri Ataoğlu
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