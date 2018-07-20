Hafta sonuna imzalar tamam

CHP’de kurultay merkezli iç hesaplaşma gün geçtikçe kızışıyor. Pazartesi günü olağanüstü kurultay çağrısı yaparak delegeleri imza vermeye davet eden ekip dün TBMM’de basın toplantısıyla imza sayısını açıkladı. İmza veren delege sayısının 526 olduğunu belirten CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, en geç bugün olağanüstü kurultay için gerekli olan 630 sayısına ulaşılacağını kaydetti.

İMZA POLEMİĞİ SÜRÜYOR

Tüzün, delegelerin notere verdikleri dilekçelerin ıslak imzalı noter örneğini kargo ya da postayla noter onayından hemen sonra da fotoğrafla kendilerine gönderdiklerini söyledi. Genel Merkez’in imza sayısını 120 olarak göstermesi konusunda da Tüzün, bazı noterlerin hazırlanan nüshaları genel merkeze de gönderdiğini, imza sayısıyla ilgili bu nedenden dolayı polemik yapıldığını söyledi.

DELEGELERE BASKI

Tüzün, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına da isim vermeden suçlamada bulundu. Kılıçdaroğlu’nun haberi olmadan bazı MYK üyelerinin delegeleri telefonla arayarak “İmza atmayın” ya da “İmzanızı geri çekin” dediklerini tespit ettiklerini iddia etti. Bu yaklaşımın doğru olmadığını ifade eden Tüzün, “Delegelerimiz hür iradeleriyle karar verir” dedi.

PSİKOLOJİK SINIR AŞILDI

Muhaliflerin topladığı imza sayısı parti kulislerini de hareketlendirdi. Kulislerde, “İmza veren delegelerin sayısı oldukça yüksek. İnce ve ekibi psikolojik sınırı aştı” değerlendirmeleri yapılıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Muhalifler, olağanüstü kurultay için gerekli olan 630 imza sayısına ulaştıktan sonra imzaları Genel Merkez’e teslim edecek. Parti tüzüğüne göre, yeterli imza sayısına ulaşılırsa Genel Merkez’in 45 gün içerisinde olağanüstü kurultayı toplaması gerekiyor.

Partiye zarar veriyorsunuz

Muhaliflerin imza sayısını açıklamasına rağmen CHP Genel Merkezi ise yeterli imzaya ulaşılamayacağını iddia ediyor. CHP Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Kurultay telepleri sayıların yarıştırılacağı, basın toplantılarıyla tabanımızın sürekli bununla meşgul edileceği bir noktaya getirilmemelidir. Bunun hukuki zemini bellidir. Yeterli sayı bulunduğunda bu sayı Genel Merkez’e teslim edilir biz de gereğini yerine getiririz. Hergün CHP’nin iç sorunlarını kamuoyunun önünde tutmak partimize zarar vermektedir. Kurultay talep etmek her CHP’linin hakkıdır. Yeter imza varsa Genel Merkez’e teslim etsinler. Bu konuyu sürekli tartışılır noktada bulumak doğru bir şey değil” dedi.