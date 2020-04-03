Hakan Aygün skandal paylaşımın ardından gözaltına alındı

Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak görev yapan Hakan Aygün, sosyal medyada skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' isimli milli dayanışma kampanyasının ardından “ey İBAN edenler” ifadeleriyle tweet atmıştı.

Aygün'ün skandal paylaşımı tepki toplamıştı.

GÜNDEM Biz bize yeteriz Türkiyem: Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı

Bilgisayarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Muğla Bodrum'daki teknesinde gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Aygün, işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

DÜNYA Vatandaş ‘Biz bize yeteriz’ dedi: 7'den 70'e kampanyaya destek yağdı

Dine hakaret değilmiş