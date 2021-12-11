​Hakan Çavuşoğlu: Irkçılık virüsüne de aşı şart

Hakan Çavuşoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslamofobiyi ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, 2011’de Suriye’de başlayan çatışmalar sonrasında binlerce insanın Türkiye’ye sığındığına işaret etti. Çavuşoğlu, "Irkçılık biyolojik olma niteliğinin ötesine geçerek kültürelleşiyor ve Avrupa’nın kurumsal kapasitesi, İslamofobik söylem ve eylemleri kayda geçirme, takip etme, farkındalık oluşturma ve mağdurlara psikolojik-hukuki destek sağlama konusunda önemli ölçüde kayıtsız kalıyor” diye konuştu.

Kovid-19 ile mücadelede birçok Afrika ülkesinin aşıya ulaşamadığını, bu nedenle de virüsün mutasyona uğradığını vurgulayan Hakan Çavuşoğlu, “Kovid 19, yoksul ülke hastalığına dönüşmek üzere. Yoksul ülkelerin salgınla mücadele imkanları son derece kısıtlı. Dünyadaki aşı arzının sadece yüzde biri bu ülkelere ulaşmış durumda. İnsan hakları herkes içindir. Küresel salgın, küresel yaklaşım gerektirir; dar bakışlı ve ben-merkezli yaklaşımları değil. Keşke ırkçılık virüsüne karşı da bir aşı geliştirilebilse” ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Irkçılık salgından çok daha tehlikeli