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Hakaret sektörü yargıyı yoruyor

Facebook, X ve Instagram gibi sosyal medya mecralarındaki hakaret mesajları, hakarete uğrayanlar ile avukatlarının rant kapısı haline geldi. Bu sektör adliyelerin iş yükünü de artırmaya başladı. 2022-2023 yıllarında Ankara Adliyesi’nde açılan her dört davadan birinin konusunun “hakaret” olduğu tespit edildi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:06 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

X, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarındaki hakaretamiz içerikler, avukatlar ile hakarete uğrayan kişilerin yeni rant kapısına dönüştü.

Bu sektör adliyelerin iş yükünü de artırmaya başladı.

2022-2023 yılına ait 200 bin dosyayı mercek altına alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, her dört davadan birinin hakaret içeriğiyle açıldığını tespit etti.

İŞ YÜKÜ ARTTI

Sosyal platformlardaki içeriklerden dolayı açılan hakaret davaları 55 bin dosyayı buldu. Dijital ortamdaki hakaretler, Genel Soruşturma Bürosu’nun en çok ilgilendiği konular arasında yerini alırken, bu durum

yargının iş yükünü de artırıyor.

VEKALETİ AL DAVAYI KAP

Veriler ışığında ilginç bir gelişme de gün yüzüne çıktı. Yetkililer, avukatların vekaletlerini aldıkları kişilerin sosyal medya içeriklerini tarayacak bir yapay zeka ara yüzü ile peş peşe bir sürü dava açtığını dile getirdi. Vekalet verenlerin, çoğu zaman haberdar olmadığı bu hakaret içerikli dosyalardan gelen tazminat ve arabuluculuk ücretleri ise avukatlar için kazanç kapısından ziyade ranta dönüşmüş durumda.

VEKALET VEREN HABERSİZ

Vekalet verenlerin, çoğu zaman haberdar olmadığı bu hakaret içerikli dosyalardan gelen tazminat ve arabuluculuk ücretlerinin kimi avukatlar için kazanç kapısından ziyade rant haline geldiği ifade edildi. İddialara göre bazı avukatlar müvekkillerine kışkırtıcı paylaşımlarda bulundurarak gösterilen tepkileri hakaret davasına konu edinebiliyor.


Adalet ve Demokrasi Forumu'ndan Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçiliğine ziyaret
Adalet ve Demokrasi Forumu'ndan Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçiliğine ziyaret

Adalet ve Demokrasi Forumu Yönetim kurulu üyeleri, Genel Sekreter Azzam Eyyübi başkanlığında Mandela'nın ülkesi Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek Gazze konusundaki insani duruşundan dolayı teşekkür, tebrik ve takdirlerini iletti. Yönetim kurulu üyeleri düzenlenen bir dizi toplantıda forumun katılımcı partilerin ülkelerinde adalet ve demokrasi kültürünün güçlendirilmesi hedefleriyle tutarlı bir şekilde ilerleme koşullarını gözden geçirerek bundan sonra atılması gereken adımları ele aldı. Yapılan toplantıların ardından AK Parti ve TBMM’de bir dizi ziyaret gerçekleştiren heyet, ziyaretlerde İslam dünyasında adalet ve demokrasiye dair değerlerin düzeyine dair farkındalık düzeyinin yükseltilmesi ve barındırdıklarıyla tutarlı, doğru kavramlara ulaşmaya çabalamanın önemine değindi.


#Hukuk
#Ankara Adliyesi
#Hakaret
#Dava
#Mahkeme
11 saat önce
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