Hakimler ve Savcılar Kurulu'na ilişkin atamalar Resmi Gazete’de

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Keneş kararı atmosferi zehirledi: İsveç FETÖ için cazibe merkezi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO üyeliği için teröristleri iade etmesini şart koştuğu İsveç’in Dışişleri Bakanı Tobias Billström’le bir araya geldi. Çavuşoğlu, mevkidaşına “Bir FETÖ’cünün ülkemize iade talebi İsveç Yargıtayı tarafından reddedildi. Bu, çok olumsuz bir gelişme. Keneş'in iadesinin reddedilmesi bu atmosferi ciddi şekilde zehirledi. FETÖ mensupları için İsveç cazibe merkezi oldu” dedi.