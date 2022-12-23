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ANKARA

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na ilişkin atamalar Resmi Gazete’de

Hakimler ve Savcılar Kurulunca dört hakim ile iki Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Haber Merkezi İHA
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ilişkin atamalar Resmi Gazete’de
Foto/arşiv

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca; Ankara hakim adayı Özcan Ulusoy, İzmir Karaburun hakimliğine, İstanbul hakim adayı Ahmet Bülter, Burdur Tefenni hakimliğine, Ankara hakim adayı Emine Nur Suntay, Akşehir Yunak hakimliğine, Ankara hakim adayı Emine Kızılay, Yozgat Yerköy hakimliğine, Niğde cumhuriyet savcısı adayı Uğur Bostan, İzmir Karaburun cumhuriyet savcılığına, Eskişehir cumhuriyet savcısı adayı Abdullah Çobanoğlu, Mardin Derik cumhuriyet savcılığına, ad çekme usulü ile naklen atandığı belirtildi.

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