Keneş kararı atmosferi zehirledi: İsveç FETÖ için cazibe merkezi

İsveç NATO üyeliğini onaylaması için Türkiye’yi ikna etmeye çalışıyor. Bu kapsamda İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström dün Ankara’daydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlıkta baş başa görüştüğü mevkidaşı ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç’teki yeni hükümetin Türkiye ile ilişkilerini geliştirme yönündeki iradesini takdirle karşıladıklarını belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki temasların giderek arttığı bilgisini verdi. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurularını değerlendiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

KENEŞ KARARI ATMOSFERİ ZEHİRLEDİ

“Türkiye’nin beklentileri ahitnamede açıkça yer alıyor. Ahitnamenin uygulanması önemli. O günden bu yana her 2 ülke bazı ilerlemeler kaydetti. Ancak terör örgütü iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi konularda somut bir gelişme yok. Bu hafta bir FETÖ mensubunun ülkemize iade talebi İsveç Yargıtayı tarafından reddedildi. Bu çok olumsuz bir gelişme. Aramızdaki müzakereler yapıcı olarak devam ediyor ama Keneş’in iadesinin reddedilmesi bu atmosferi ciddi şekilde zehirledi. FETÖ mensupları için İsveç cazibe merkezi oldu.”

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ÜYELİĞİ PKK ENGELLİYOR

“Yine PKK/PYD/YPG de finansman, propaganda ve eleman devşirme faaliyetlerine devam ediyor. Değiştirilen kanun yeni yılda yürürlüğe girecek. Bunlara yönelik net tavır görmek istiyoruz. PKK destekçileri İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini engellemek için çaba sarfediyor. Savunma sanayii firmalarımız da ithalatta henüz gerekli olumlu cevabı alamadılar. Nihayetinde biz imkansızı değil, terörle mücadele için destek istiyoruz. Atılması gereken önemli adımlar var. Türk halkı ve Meclis’imizin ikna olması gerekiyor. Somut adımlar görmek istiyoruz.”

İSVEÇ SÖZÜNÜ TUTACAK

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise şunları söyledi: “İsveç bir ahitname imzaladı. İsveç sözlerini tutar. Biz bu ahitnameyi çok ciddi olarak ele alıyoruz. PKK belki İsveç’e büyük tehdit olmayabilir ama kesinlikle Türkiye için büyük bir tehdit. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek yeni düzenleme ve şu anda görüşülen bir başka düzenlemeden sonra Anayasa’da değişiklikler olacak. Terörizm propagandasını, terörizmin desteklenmesi ya da teşvik edilmesini suç haline getireceğiz. PKK faaliyetlerinin desteklenmesi, İsveç topraklarında artık suç olacak.”

Taliban’a tepki: Ne İslami ne insani

Çavuşoğlu’nun dünkü bir diğer konuğu da Yemen Cumhuriyeti Dışişleri ve Yurtdışındaki Yemenliler Bakanı Ahmed Awad Bin Mubarak oldu. Ortak basın toplantısında Yemen’in Türkiye ve Türk halkı için özel bir yere sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Yemen’deki insani kriz ciddi boyutlara ulaştı. Yemen halkının yarısından fazlası gıda krizi ile karşı karşıya. Bu sıkıntılı günlerinde Yemen’in yanında durmaya devam ediyoruz” dedi. Afganistan’da kız öğrencilere getirilen eğitim yasağına da değinen Çavuşoğlu, “Bu yasak İslami de değil insani de. Biz bu kararı reddediyoruz. Taliban’ın bu kararından vazgeçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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