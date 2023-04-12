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Hakkari Van kara yolunda toprak kayması: Yol ulaşıma kapandı

Hakkari-Van kara yolunda etkili olan heyelan ve toprak kayması sebebiyle yollar ulaşıma kapandı, çoğu kişi yolda kaldı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için 117. Şube Şefliği ekipleri çalışmalara başladı.

13:18 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Hakkari - Van yolunda heyelan ve toprak kayması.

Hakkari - Van yolunda heyelan ve toprak kayması.

Hakkari-Van kara yolunda üç noktada meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.


Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle söz konusu kara yolunun Erziki mevkisi ile Depin bölgesi arasındaki üç noktada heyelan ve toprak kayması yaşandı.


Ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Trafik ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.


Yolda kalan çok sayıda kişi, ulaşımın tekrar sağlanmasını bekliyor.


Bu arada, bölgedeki bazı noktalarda devam eden taş ve toprak kaymaları kameralara yansıdı.






#Hakkari
#Heyelan
#Toprak kayması
28 dakika önce
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