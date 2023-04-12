Hakkari Van kara yolunda toprak kayması: Yol ulaşıma kapandı

Hakkari-Van kara yolunda üç noktada meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle söz konusu kara yolunun Erziki mevkisi ile Depin bölgesi arasındaki üç noktada heyelan ve toprak kayması yaşandı.