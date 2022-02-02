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ANKARA

Hakkari'de Eren Kış-18 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1050 personel görev alıyor.

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Haber Merkezi DHA
Hakkaride Eren Kış-18 Operasyonu başladı
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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari'de Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı.

1050 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1050 personel, 68 operasyonel tim görev aldı.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

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