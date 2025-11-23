Yeni Şafak
Hakkında 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

08:3323/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
IHA
Yakalanan şahıs.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası’nda uzun süredir aranan ve hakkında toplam 25 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güveni için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, konut dokunulmazlığını ihlal, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve gece vakti yol kesmek suretiyle yağma suçlarından aranan şahsın yeri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyon ile şahsı kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Aydın
#asayiş
#Firari
