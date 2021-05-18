​Hala çetelerden medet umuyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası açıklamalarında ülkede hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan çevreler olduğunu söyledi. Erdoğan, yürüttükleri kararlı mücadele sayesinde, suç örgütlerini ülkenin ve milletin başına musallat olmaktan tamamen çıkarttıklarını belirterek, şöyle konuştu:

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker'e suç duyurusu: Tüm iddiaları araştırılacak

“Demokrasi ve hukuk dışı her araçtan medet umanlar, şimdi yeni arayışlara yönelmişlerdir. Türkiye’yi vesayetin, darbecilerin, gözü doymaz ekonomik tetikçilerin, demokrasiyi hazmedememiş iç ve dış siyaset mühendislerinin her türünden, çetelerin pençesinden nasıl kurtardıysak, bu kirli senaryoyu da aynı şekilde bozacağız. En büyük üzüntümüz, ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen, haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir.”

GÜNDEM Ciddiye alıyorsan cevap ver

ZEHİRLİ BİR YILAN GİBİLER

Erdoğan çetelerle aynı yolda yürümeye başlayanları da uyardı: Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz, daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz. Demokrasiye, milli iradeye, hukuka, medeniyetimizin ve tarihimizin üzerimize yüklediği sorumluluklara uygun şekilde çalışmaya, mücadele etmeye, hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yollara başvururlarsa vursunlar, eski Türkiye hastalıklarını hortlatma noktasında mesafe alamayacaklar.