Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında yalan tanıklık davası: Savcı 4 yıla kadar hapis istedi

Dosya, menajer Ayşe Barım hakkındaki soruşturma kapsamında açıldı. Barım’ın yargılandığı davada tanıklık yapan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun beyanlarının gerçeği yansıtmadığı iddia edilmişti. Savcılık, oyuncular hakkında “yalan tanıklık” suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım'ın ‘Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla, 4'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere hakim karşısına çıktı. Mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.